المنح المتبقية للعمالة غير المنتظمة خلال 2024

يتساءل عدد كبير من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل ومديرياتها عن المنح التي تصرفها لهم الدولة المتبقية خلال العام الحالي 2024 ، وذلك بعد أن قامت مديريات العمل بصرف منحة المولد النبوي الشريف.

منحة المولد النبوي الشريف

وتواصل مديريات العمل بالمحافظات صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة بدفاتر مفتشي العمل وتحت إشرافهم، حيث يستمر الصرف من مكاتب البريد بجميع المحافظات حتى انتهاء مواعيد عمل مكاتب البريد في الساعة الثالثة مساء الاثنين 7 أكتوبر المقبل.

ومع انتهاء صرف المنحة يكون انتهي صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة بواقع 6 منح سنوية دورية هي منحة عيد العمال ومنحة شهر رمضان المعظم، ومنحتي عيدي الفطر والأضحى ومنحة المولد النبوي الشريف، ومنحة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وبذلك تكون أول منحة يتم صرفها في العام الجديد 2025 هي منحة عيد الميلاد المجيد.

عدد العمالة غير المنتظمة

ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مديريات العمل حوالي 400 ألف عامل غير منتظم يستفيد من هذه الخدمات وتقوم مديريات العمل في الوقت الحالي بتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة ووجه وزير العمل حسن شحاتة بسرعة تسجيل بياناتهم ويبلغ ما تم حصره إلى الآن حوالي 1.156562 عامل غير منتظم.

وطبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجاري، وسوف يتم فتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزى، وليس عن طريق المقاول فقط.

وتبدأ الوزارة بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها فى عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

وبدأت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات العمل على رقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل وجار تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز).