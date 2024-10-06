بشرى تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان، وهذا ما قالته عن أغنية كوبرا

كشفت الفنانة بشرى حقيقة خلافها مع محمد رمضان، وذلك بعد الجدل الذي أثير في وقت سابق، بسبب أغنيتها الشهيرة كوبرا، والتي أعتقد البعض أنها تهاجم بها “رمضان”.

وقالت بشرى في تصريح لـ “فيتو”: مفيش خلافات بينى وبين أي حد، بالعكس تربطني علاقة زمالة طيبة برمضان، والأغنية كانت تجربة جديدة لطرح نوع من الأغاني المتعارف عليه عالميا، ومعروف بأغاني المبارزات، زي الشعر زمان عند العرب، لما كان في هجاء ومدح.

وأضافت بشرى:" في نوع اسمه battle songs أو clash song، وأعتبر أنا أول فنانة تقدم ده في مصر، بل وتجرؤ على فعل ذلك مع نجم عنده جمهور كبير ومتابعين، وكان تحديا ونجح الحمدلله، وأرى الأغنية دى نوع من التجارب الاجتماعية كمان.

سر قلة أعمال بشرى الفنية في السينما

ومن ناحية أخرى كانت، الفنانة بشرى كشفت سر قلة أعمالها الفنية في السينما، مشيرة إلى أنها تبحث دائما على الكيف وليس الكم بغرض التواجد.

وقالت بشرى في تصريح لـ “فيتو”: “أدواري قليلة في السينما، لأني أبحث دائما عن الكيف وليس الكم، أو التواجد على الفاضية والمليانة”.

وأضافت بشرى: “الحمد لله أنا أفضل الغياب ثم النزول بجول عن التواجد المستمر بلا أى تأثير أو داعي، ثم أنا شخص نشيط فى عدة مجالات أخرى فربما الوقت لا يسعفنى دائما بالتواجد خصوصا مع ندرة الأعمال السينمائية التى تليق بى وبقدرى وبمشوارى اللى مشيته ورا وقدام الكاميرا”.