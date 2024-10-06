تنصت بالمرحاض وتحرش بايدن وأسرار باكنجهام، أبرز ما ورد فى مذكرات بوريس جونسون

أثارت مذكرت رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، المرتقب صدورها، عاصفة من الجدل فى الأوساط السياسية داخل المملكة المتحدة، وخارجها، لما حملته من أسرار متعلقة بالعائلة المالكة، ومرض الملكة إليزابيث، وكذلك واقعة زرع جهاز تنصت فى حمامه الخاص.

مذكرات بوريس جونسون أطلق العنان Unleashed

وكعادة السياسيين فى الترويج للمذكرات الخاصة، تسربت بعض القضايا التى تناولها بوريس جونسون، فى كتابه الذي حمل عنوان "أطلق العنان" أو "Unleashed”، ما ساهم فى ترويجه، وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعًا على موقع أمازون في المملكة المتحدة، بهدف حجز نسخة منه قبل صدوره فى 10 أكتوبر.

ويعرض بوريس جونسون فى كتابه Unleashed مسيرته منذ أن كان عمدة للعاصمة "لندن" ثم وزيرًا لخارجية المملكة المتحدة، وبعدها رئيسًا للوزراء.

جونسون يتحدث فى مذكراته عن تحرش بايدن بزوجته

وتطرق بوريس جونسون، فى أحد فصول كتاب أطلق العنان، إلى صحة الرئيس الأمريكى جو بايدن الجسدية والعقلية، وحكى أن بايدن رفض الصعود على متن حاملة الطائرات البريطانية الجديدة التي تبلغ كلفتها 3.3 مليار جنيه إسترليني، لأنه سيخطو الكثير من الخطوات، وفق ما نشرت صحيفة " تليجراف" البريطانية، نقلا عن المذكرات المرتقب صدورها.

جونسون وبايدن، فيتو

وبين بوريس جونسون، كيف أثارت أول رحلة خارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن، بالفعل تساؤلات حول حالته صحته، وكتب: "أخبرنا موظفو بايدن أنه لن يصعد على متن حاملة الطائرات الضخمة الخاصة بالجيش البريطانى، لأنه سيكون مضطرًا للمشى كثيرا؛ وتساءلنا عما يعنيه ذلك بشأن لياقته البدنية".

وأشار جونسون إلى أن بايدن، عبر عن إعجابه بزوجته كاري، وطلب منها الذهاب هو وهى إلى الشاطئ، بهدف الابتعاد عن أنظار زوجها رئيس وزراء بريطانيا.

محاولة إقناع الأمير هاري بالتراجع عن مغادرة بريطانيا

كما نقلت صحيفة "ميرور" جزءا من المذكرات، اعترف فيها بوريس جونسون، بأنه قام بمحاولة وصفها بـ "المثيرة للشفقة" هدف من خلالها لإقناع الأمير هاري بالعدول عن فكرة ترك بريطانيا لبدء حياة جديدة في أمريكا مع زوجته ميجان ميركل، بعد تجريد الملكة له من ألقابه.

هاري وميجان، فيتو

حاول جونسون حث الزوجين على البقاء مقيمين في المملكة المتحدة أثناء حضورهما حدثًا أقيم من أجل تعليم الإناث.

وأضاف جونسون: "في نوبة من الغطرسة، اعتقدت أن بإمكاني ثني هذا الأصل الوطني عن مغادرة بلادنا.. أعتقد أنه بشكل عام، يمكن أن يكون قوة من أجل الخير، لذلك حاولت تثبيط عزيمته".

واستطرد جونسون، "لقد كانت لدي محاولة مثيرة للشفقة لذلك لم تنجح، لقد فشلت في منع خروج ميجان وهاري، رغم أنني نجحت في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

مرض الملكة إليزابيث بسرطان العظام

وفي كتاب جونسون "أطق العنان، وتم نشر مقتطفات منه هذا صحيفة "ديلي ميل"، التي يكتب لها أيضًا، استذكر رئيس وزراء بريطانيا السابق الأيام الأخيرة للملكة إليزابيث في بالمورال بإسكتلندا.

جنازة الملكة إليزابيث، فيتو

وكتب بوريس جونسون في جزء من مذكراته Unleashed: "كنت أعلم منذ عام أو أكثر أنها كانت تعاني من نوع من سرطان العظام، وكان أطباؤها قلقين من أنها قد تدخل في تدهور حاد في أي وقت".

نتنياهو يزرع جهاز تجسس فى حمام جونسون

فى سيقا المذكرات، اتهم بوريس جونسون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بزراعة جهاز تنصت له في الحمام الخاص به عقب لقاء جمع بينهما عام 2017.

جونسون ونتنياهو، فيتو

وقال في كتابه المرتقب صدوره، إنه خلال شغله منصب وزير الخارجية فى المملكة المتحدة، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واكتشف أن الأخير زرع له جهاز تنصت في حمامه الخاص بمبنى الوزارة بعد استخدمه.

وكتب في كتابه الجديد “العنان”، أنه "قد يكون الأمر مصادفة أو لا يكون، ولكن قيل لي إنه في وقت لاحق، عندما كانوا يقومون بمسح منتظم لأجهزة التنصت، عثروا على جهاز تنصت في الحمام".

وعندما سألته صحيفة "التلجراف" البريطانية عن مزيد من التفاصيل حول واقعة زراعة جهاز تنصت في حمامه الخاص، أجاب جونسون: “أعتقد أن كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الحادث موجود في الكتاب”.