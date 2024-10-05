الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

دعاها للذهاب إلى الشاطئ سويا، جونسون يتهم بايدن في مذكراته بمغازلته زوجته

جونسون وبايدن، فيتو
جونسون وبايدن، فيتو

كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، في سيرته الذاتية التي ستصدر قريبًا، سبب رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة حاملة الطائرات البريطانية خلال زيارته إلى المملكة المتحدة عام 2021، وذلك بسبب عدد الخطوات الكثيرة، بحسب ما ورد في صحيفة "تليجراف" Telegraph البريطانية.

  جونسون يكشف أسباب رفض بايدن زيارة حاملة الطائرات البريطانية 

وذكرت الصحيفة أن جونسون كان يشير إلى لقائه ببايدن قبل قمة مجموعة الـ7 في كورنوال.

وتساءل جونسون ومساعدوه عما إذا كان الرئيس الأمريكي، الذي كان يبلغ من العمر 78 عامًا آنذاك، "يبدو حقًا كبيرًا في السن كما يقول منتقدوه أحيانًا"، وفقًا لمقتطف من كتاب جونسون Unleashed.

وورد في كتاب جونسون: "أخبرنا موظفوه أنه لن يصعد على متن حاملة الطائرات الضخمة لدينا، بسبب الخطوات الكثيرة"، التي ينبغي عليه أن يخطوها، مما وضع الكثير من علامات الاستفهام حول لياقته البدنية.

إلا أن رئيس الوزراء الأسبق تطرق لجانب آخر، وهو أن بايدن أعجب قليلًا بزوجة جونسون كاري، التي كانت تبلغ من العمر 33 عامًا آنذاك، بحسب ما ورد في الكتاب.

 جونسون يتهم بايدن بمغازلة زوجته 

وأشار جونسون إلى أن بايدن، الذي حضر القمة مع زوجته جيل، مزح قائلًا إنه وكاري قد يتسللان للتنزه بمفردهما على الشاطئ.

وبحسب ما ورد في كتاب جونسون، توجه بايدن بالحديث إلى كاري قائلا: "لماذا لا نذهب أنا وأنت إلى الشاطئ.. ونترك هذا الرجل هنا؟"، فيما أظهرت جيل بايدن علامات التعجب بعينيها.

يذكر أن السيرة الذاتية لجونسون Unleased ستصدر في 10 أكتوبر.

 جهاز تنصت في حمام مكتبه بعد أن استخدمه نتنياهو

ومن ضمن ما كشفه بوريس جونسون في كتابه أيضًا أن موظفيه عثروا على جهاز تنصت في حمام مكتبه، بعد أن استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء زيارة لوزارة الخارجية البريطانية في عام 2017، حيث كان جونسون يشغل منصب وزير الخارجية البريطاني آنذاك.

نتنياهو زرع له جهاز تنصت في الحمام، جونسون يكشف فضيحة تجسس جديدة للموساد

بايدن يتعهد بحماية إسرائيل ويستبعد اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جونسون بايدن المملكة المتحدة

مواد متعلقة

بايدن عن إمكانية اندلاع حرب شاملة بالشرق الأوسط: هل يمكنكم ضمان عدم هطول الأمطار؟

نتنياهو زرع له جهاز تنصت في الحمام، جونسون يكشف فضيحة تجسس جديدة للموساد

بايدن يكشف حقيقة ضربة الخميس الإسرائيلية ضد إيران

بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، بايدن يصدر أمرا عاجلا للجيش الأمريكي

الأكثر قراءة

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 06 - 10 -2024

نائب حزب الله: العدو الإسرائيلي يحاول التقدم برا والمقاومة تجبره على التراجع

والد زين الدين بلعيد يكشف سبب عدم انضمام اللاعب إلى الأهلي

إعلام عبري يكشف سبب إرسال واشنطن قائد القيادة الوسطى لإسرائيل

النيابة تعاين جثة ربة منزل توفيت عقب إلقاء نفسها من أعلى عقار ببدر

نص تقرير البرلمان بشأن تعديل قانون صندوق مصر السيادي

انفجارات عنيفة تهز ضاحية بيروت الجنوبية جراء غارات إسرائيلية (فيديو)

منوعات

المزيد

دعاها للذهاب إلى الشاطئ سويا، جونسون يتهم بايدن في مذكراته بمغازلته زوجته

بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 5/10/2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 5/ 10/ 2024

أسعار الذهب فى ختام التعاملات اليوم السبت 2024.10.5

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

ما الحوار الذي سيدور بين أهل الجنة والنار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية