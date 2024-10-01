وزير السياحة يستقبل الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بمصر لبحث سبل التعاون

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيلفيا مِنسى الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والوفد المرافق لها من أعضاء الغرفة وأعضاء لجنة السياحة بالغرفة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والغرفة خلال الفترة القادمة.



تنويع الأنماط والمنتجات السياحية

وأكد وزير السياحة والآثار خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات ولاسيما السياحة والآثار.



كما استعرض ملامح استراتيجية الوزارة الحالية والتي ترتكز بشكل أساسي على تنويع الأنماط والمنتجات السياحية والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، بالإضافة إلى تنويع الأسواق السياحية المستهدفة بما يساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والاستدامة السياحية.



ومن جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر الأنشطة التي تقوم بها الغرفة في مصر واللجان الموجودة بها وأهدافها، كما استعرضت عدة آراء ومقترحات لتعزيز التعاون مع الوزارة.



التعاون في مجال التدريب لبناء قدرات ومهارات العاملين في قطاع السياحة

وخلال اللقاء، تم تبادل وجهات النظر لأوجه التعاون الممكنة بين الوزارة والغرفة، والتعاون في مجال التدريب لبناء قدرات ومهارات العاملين في قطاع السياحة وتعزيز الوعي السياحي لديهم ولدى المواطنين والمجتمعات المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية، كما تم الاتفاق على التواصل خلال الفترة القادمة لتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.



حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

