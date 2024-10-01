الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة يستقبل الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بمصر لبحث سبل التعاون

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، فيتو
ads

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيلفيا مِنسى الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والوفد المرافق لها من أعضاء الغرفة وأعضاء لجنة السياحة بالغرفة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والغرفة خلال الفترة القادمة. 
 

تنويع الأنماط والمنتجات السياحية  

وأكد وزير السياحة والآثار خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات ولاسيما السياحة والآثار. 

كما استعرض ملامح استراتيجية الوزارة الحالية والتي ترتكز بشكل أساسي على تنويع الأنماط والمنتجات السياحية والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، بالإضافة إلى تنويع الأسواق السياحية المستهدفة بما يساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والاستدامة السياحية. 

ومن جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر الأنشطة التي تقوم بها الغرفة في مصر واللجان الموجودة بها وأهدافها، كما استعرضت عدة آراء ومقترحات لتعزيز التعاون مع الوزارة. 
 

التعاون في مجال التدريب لبناء قدرات ومهارات العاملين في قطاع السياحة  

وخلال اللقاء، تم تبادل وجهات النظر لأوجه التعاون الممكنة بين الوزارة والغرفة، والتعاون في مجال التدريب لبناء قدرات ومهارات العاملين في قطاع السياحة وتعزيز الوعي السياحي لديهم ولدى المواطنين والمجتمعات المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية، كما تم الاتفاق على التواصل خلال الفترة القادمة لتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة. 

حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار العاصمة الإدارية الجديدة غرفة التجارة الامريكية في مصر غرفة التجارة الأمريكية الولايات المتحده الامريكيه

مواد متعلقة

وزير السياحة يبحث مع سفير كازاخستان إقامة معارض أثرية مؤقتة للآثار المصرية

مصر للطيران تشارك في ملتقى السياحة والمسئولية المجتمعية بمؤسسة 57357

الأكثر قراءة

كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

وسط قلق أديس أبابا، آخر مستجدات تطور الشراكة المصرية الصومالية وتعزيز التعاون العسكري ودعم مقديشيو

طقس اليوم، أمطار متوسطة على هذه المناطق

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة

قناة عبرية تكشف تغيير إسرائيل أهداف حربها ضد لبنان

تعرف على موعد حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية 2024

والد سيدني سويني يغادر العرض الخاص لفيلمها باكيا بسبب مشهد جنسي

كرة اليد، الأهلي يلتقي ماجديبورج في نصف نهائي كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

المزيد

انفوجراف

قصف سفارة الإمارات في السودان.. ماذا يحدث بين أبو ظبي والخرطوم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية