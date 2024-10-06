"الإعلام الإلكتروني" ندوة في مكتبة مصر العامة بدمنهور (صور)

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة توعوية للشباب بعنوان "الإعلام الإلكتروني.. إيجابيات وسلبيات"، بمبنى المؤتمرات بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة حاضر بها الدكتور أحمد الشريف- رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس لمعرض دمنهور السابع للكتاب تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

الإعلام الإلكتروني سلاح ذو حدين

تناولت الندوة تعريف الإعلام الإلكتروني، والفرق بين الإعلام الإلكتروني والإعلام التقليدي، وأهمية الإعلام الإلكتروني الحديث خلال الآونة الأخيرة، وخاصة بين فئة الشباب، وذلك نظرًا لسهولة الوصول إليها، حيث أكد "الشريف"، إلى أن الإعلام الإلكتروني سلاح ذو حدين، يمكن أن يستخدمه الفرد في الإصلاح والتنمية وخدمة المجتمع، ويمكن أن يستخدمه الفرد في كل مايهدم المجتمع.

ضرورة وعي الوالدين بمستجدات عصر التكنولوجيا

أشار "الشريف"، إلى أهمية التمسك بالعادات والتقاليد والقيم، خاصة في ظل التحديات وتلاقي ثقافات الشعوب بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة وتأثير العولمة به تأثيرًا سلبيًا على المجتمعات العربية، مؤكدًا علي ضرورة وعي الوالدين بمستجدات عصر التكنولوجيا، وذلك لبناء جيل قادر على البناء والتحدي، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى أبناءهم.

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