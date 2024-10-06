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رياضة

هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام ألافيس في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل برشلونة أمام ألافيس 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

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تشكيل ألافيس أمام برشلونة 

 

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موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني

 وتنطلق مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

وتذاع مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD3.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعرض للهزيمة في واحدة.

وألافيس يتواجد في المركز  الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 10 نقاط.

وكان برشلونة تعرض للهزيمة من أوساسونا في الجولة الماضية بنتيجة 4-2، ثم خاض مباراة أمام يونج بويز في  دوري أبطال أوروبا وفاز بخماسية نظيفة.

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