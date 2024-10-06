استعدادا للافتتاح الرسمي.. رئيس القابضة للمطارات يتفقد مطار سفنكس الدولي.. رفع الطاقة الاستيعابية.. وقائمة بالمحافظات التي يغطيها

قام المهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بزيارة تفقدية لمطار سفنكس الدولي، وذلك في حضور الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وعدد من قيادات المطار.

معدلات الإنجاز بمشروعات التطوير بالمطارات المصرية

وتأتي الزيارة في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها المهندس أيمن عرب للوقوف على حركة التشغيل ومتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات التطوير بالمطارات المصرية.

وقام عرب بتفقد صالات السفر والوصول ومنطقة الجوازات وخط سير الحقائب واستراحات كبار الزوار وبوابات السفر والوقوف على مراحل إجراءات التأمين وتطبيق آليات السلامة.

وخلال الزيارة أكد المهندس أيمن عرب على ضرورة الإهتمام بتطبيق أعلى المعايير الدولية في التشغيل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، خاصة وأن مطار سفنكس الدولي يستعد للافتتاح الرسمي بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الطاقة الاستيعابية، تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير ولخدمة مشروعات التطوير الهائلة التى تشهدها منطقة الأهرامات بالجيزة، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالا سياحيا كبيرا الفترة المقبلة، مما يخلق فرصا واعدة لمطار سفنكس لجذب العديد من شركات الطيران العالمية سواء بتشغيل الرحلات المنتظمة أو الشارتر.

خدمة المسافرين من أبناء المحافظات المتاخمة

بالإضافة إلى الدور الذي سيلعبه مطار سفنكس في خدمة المسافرين من أبناء المحافظات المتاخمة لمحافظة الجيزة مثل محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية ولتخفيف الضغط على مطار القاهرة، بالإضافة إلى خدمة المطار لمدن غرب الجيزة والمناطق الصناعية والتجارية بالمحافظة والمشروعات الزراعية بالصحراء الغربية.

وكان الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، تفقد مطار سفنكس الدولي لمتابعة سير العمل وموقف التشغيل وتقييم مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع؛ والوقوف على ما تم من مستجدات تتعلق بأعمال التطوير لاسيما مشروع إنشاء مظلة أمام بوابتي السفر والوصول قبل دخول المبنى وتزويدها بأجهزة تكييف هواء outdoor وشاشات عرض بيانات الرحلات وذلك لتقديم كافة سبل الدعم والراحة للركاب.

وزير الطيران يتفقد مطار سفنكس الدولى لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين

وفى بداية الجولة، تفقد وزير الطيران المدنى مدخل المطار وصالتي السفر والوصول، وكاونترات إنهاء إجراءات السفر كاونترات الجوازات، والمكاتب الإدارية، ومنطقة سيور الحقائب، والبنوك، والمنظومة الأمنية، والكافتيريات والمناطق الخدمية.

وتأتي هذه الجولة، في إطار الاهتمام بالتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة والوقوف على أوجه القصور ومعالجتها لتفادي أي مشكلات مستقبلية قد تواجه معدلات الأداء داخل منظومة العمل.

وخلال جولته التفقدية، حرص وزير الطيران على لقاء العاملين والحديث معهم بشكل مباشر؛ مؤكدا على أهمية الدور الذي يقومون به في تقديم الخدمات للمسافرين، ومشددًا على ضرورة تقديم خدمات متميزة تتسم بالجودة والاحترافية.

كما وجه الوزير بضرورة الالتزام بأعلى معايير الخدمة وتقديم تجربة سفر مريحة ومرضية للمسافرين، بما يعكس صورة مشرقة عن مطاراتنا ويحقق رضا العملاء على كافة المستويات؛ مؤكدًا على ضرورة المراجعة الدورية والدقيقة والإلتزام بالملاحظات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، للمعالجه أوجه القصور التي تواجه الراكب فى رحلته منذ وصوله إلى بوابة المطار حتى صعوده على متن الطائرة بمختلف مراحلها.