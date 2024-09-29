الأحد 29 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

إرشادات هامة بشأن حقائب السفر في المطارات

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو
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 يجب على المسافرين اتباع بعض الإرشادات الهامة أثناء السفر، وذلك في إطار حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية.

إرشادات شركة مصر للطيران

- يجب على الراكب الاحتفاظ بأي متعلقات ثمينة وتشمل النقود المسموح بها والكترونيات والمواد قابلة للكسر وغيرها فى حقيبة اليد المسموح باصطحابها علي متن الطائرة مع ضرورة عدم وضع هذه الأشياء في الحقائب التي يتم وضعها في عفش الطائرة، وفي حال مخالفة ذلك تصبح هذه المتعلقات مسئولية الراكب الشخصية وفقا لقوانين وتشريعات الطيران الدولية.

- تؤكد مصر للطيران أن حقائب العملاء مؤمن عليها طبقا لاتفاقات دولية ملزمة لجميع شركات الطيران، لذلك في حال تأخر وصول حقائب الراكب مع الرحلة لأي سبب ما، يجب عمل محضر بفقدان الحقائب في محطة الوصول من خلال موظف محطة مصر للطيران.

-  يمكن للراكب شراء المستلزمات الضرورية له لحين وصول الحقائب مع أهمية الاحتفاظ بالفواتير وإرسالها للبريد الالكتروني mybaggage@egyptair.com كما يمكن التواصل مع هذا البريد الإلكتروني فى حالة التأخير أو حدوث تلف للحقائب أو فقد أغراض منها وذلك خلال سبعة أيام من الوصول حتى يتم التعويض.

- أما الحقائب المفقودة فيتم البحث عنها لمدة ٢١ يوما وإبلاغ الراكب بوصولها وتسليمها له، إنما في حال عدم الوصول إلي الحقائب خلال هذه الفترة  يتم تحويل الملف للتأمين لصرف التعويض المناسب للحقائب.

- يجب علي الراكب في حال السفر بأشياء قابلة للكسر وبخاصة إذا كان حجمها كبير لا يمكن اصطحابها علي متن الطائرة فلابد أن تكون مغلفة تغليف المصنع وهو أكثر الطرق أمانا لنقلها لضمان وصولها في أفضل حالة.

 - في حال وجود شكوى في جميع مراحل السفر برجاء مراسلة مصر للطيران على البريد الإلكتروني wecare@egyptair.com.

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