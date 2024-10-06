الأحد 06 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

صور نادرة تكشف دور متطوعي الهلال الأحمر في حرب أكتوبر

الهلال الأحمر ,فيتو
الهلال الأحمر ,فيتو

 نشرت جمعية الهلال الأحمر علي صفحتها الرسمية “ فيس بوك ” عن الدور الهام الذي لعبه متطوعي وسيدات الهلال الأحمر خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣ 

يأتي ذلك تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر ومرور 51 عاما على تحقيق النصر، والتي تمكن خلالها القوات المسلحة المصرية تحقيق نصر عظيم على العدو الإسرائيلي واسترداد كامل الأرض.

 وعمل متطوعي وسيدات الهلال الأحمر المصري خلال هذه الفترة على توفير أوجه الدعم للمصابين وذويهم، بجانب تشكيل لجان تقصي ولم شمل العديد من الأسر والقيام بدور الوسيط  في تبادل المراسلات بين الأسرى وأسرهم.

مع إطلاق حملات التبرع بالدم لتوفير الدم ومشتقاته وذلك من خلال بنك دم الهلال الأحمر المصري الذي افتُتح تزامنًا مع هذه الحرب، كما عمل الهلال الأحمر المصري أيضًا علي إعداد لجان مختصة بالإيواء وإعداد المعونات الإغاثية من ملابس وغيرها بجانب القيام بأعمال الإسعاف والتمريض بالمستشفيات.

وتعتبر جمعية الهلال الأحمر المصري، التي تتخذ شعارًا لها هلالًا أحمر فتحته على يمين الناظر إليه على أرضية بيضاء، جهازًا مساعدًا للسلطات الحكومية في زمن السلم والحرب، وتقوم فلسفتها على النشاط الأهلي والجهود التطوعية للأعضاء والمتطوعين.

 

تلتزم الجمعية وهي عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في عملها باتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، بالإضافة إلى المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وهي الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال، والخدمة التطوعية، والوحدة، والعالمية.

تعمل الهلال الأحمر المصري على مواجهة أخطار الكوارث والنكبات العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات القومية والدولية، كما يقدم الهلال خدمات التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والخدمات الصحية والطبية مع التركيز على سبل الوقاية والإسعاف الأولى وتشجيع التبرع بالدم.

وتقوم الجمعية ضمن مهامها بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني والمثل الإنسانية لتحقيق المساواة وعدم التمييز

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