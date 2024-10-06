بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر أمام ليون 0/2 في الدوري الفرنسي
حقق فريق ليون الفوز على ضيفه نانت بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب جروباما ستاديوم، في إطار لقاءات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.
سجل الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو هدف ليون الأول في شباك نانت بالدقيقة 22، وأضاف نيكولاس بالويس لاعب نانت الهدف الثاني لليون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54.
تشكيل ليون ضد نانت
لوكاس بيري، أينسلي مايتلاند نيلز، دويي كاليتا كار، موسى نياكاتيه، نيكولاس تاجليافيكو، جوردان فيرتو،كورينتين توليسو، ريان شرقي، مالك فوفانا، ألكسندر لاكازيت، سعيد بن رحمة هجوم
تشكيل نانت أمام ليون ومصطفى محمد يشارك بديلا
ألبان لافون، كيلفن أميان، نيكولاس بالويس، ناثان زيزي، نيكولاس كوزا، دوجلاس أوجوستو، بيدرو شيريفيلا، جان فيلب جامين، سوربا توماس، ماتيس أبلين، موسيس سيمون.
في الاحتياطي تواجد: باتريك كارلجرين، أكاباندي ماتيو، عثماني دهمين، دوكوريه سيكو، فلوران موليت، مصطفى محمد، إجناتيوس جانجو، ليروكس لويس.
وشارك مصطفى محمد بديلا في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 66، بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء.
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