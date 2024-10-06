نوتنجهام فورست يوقف انتصارات تشيلسي في الدوري الإنجليزي بالتعادل 1-1

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على لعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

افتتح التسجيل لـ نوتنجهام فورست اللاعب كريس وود في الدقيقة 48 فيما تعادل لـ تشيلسي اللاعب نوني مادويكي في الدقيقة 56.

مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وكان تشيلسي حقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي قبل أن يتعادل اليوم أمام نوتنجهام فورست ويوقف سلسلة انتصاراته.

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة فيما يأتي نوتنجهام في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

تشكيل تشيلسي أمام نوتنجهام فورست

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

في خط الدفاع: مالو جوستو، فوفانا، كولويل، كوكوريلا

في خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز وجادون سانشو، كول بالمر، نوني مادويكي

في خط الهجوم: نيكولاس جاكسون

تشكيل نوتنجهام فورست أمام تشيلسي