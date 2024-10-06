الأحد 06 أكتوبر 2024
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رياضة

تشيلسي يفشل في فك شفرة دفاع نوتنجهام فورست في الشوط الأول

تشيلسي ونوتنجهام
تشيلسي ونوتنجهام

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره نوتنجهام فورست سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

 

تشكيل تشيلسى أمام نوتنجهام فورست 

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

في خط الدفاع: مالو جوستو، فوفانا، كولويل، كوكوريلا

في خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز وجادون سانشو، كول بالمر، نوني مادويكي 

في خط الهجوم: نيكولاس جاكسون

 

تشكيل نوتنجهام فورست أمام تشيلسي

 

مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي


ويدخل تشيلسي المباراة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية، حيث حقق الفريق الفوز في آخر خمس مباريات، بما في ذلك ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي.

وحقق تشيلسي فوزًا كبيرًا على فريق جينت البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، سجل لاعبوه 15 هدفًا، ويدخل نوتنجهام فورست المباراة محتلًا المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

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