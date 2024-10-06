شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره أستون فيلا بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي – هاري ماجواير – جوني إيفانز – ديوجو دالوت.

في خط الوسط: برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن – كوبي ماينو.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلوند – ماركوس راشفورد.

تشكيل أستون فيلا

فيما بدأ أستون فيلا المباراة كالتالي:

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بينما يأتي اليونايتد في المركز الرابع عشر بقائمة الترتيب برصيد 7 نقاط فقط، حيث تعرض لثلاث هزائم حتى الآن.

ويسعى نادي مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز من أجل تحسين صورته ومصالحة جماهيره بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية في عهد المدير الفني الحالي تين هاج.

فيما يطمح أستون فيلا في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد وخطف الثلاث نقاط من أجل اقتحام المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.