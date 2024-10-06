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سياسة

تصل إلى كل الحدود العربية، خبير إستراتيجي يكشف سيناريوهات الحرب الإسرائيلية بالمنطقة

رفعت سيد أحمد، فيتو
رفعت سيد أحمد، فيتو

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الإستراتيجي إن الضربات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية  وقطاع غزة اليوم  تعبر عن ألم العدو الصهيوني من الضربات التي وجهت إليه من حزب الله وإيران والمقاومة الفلسطينية حماس وبالتالي فهو يرد بضربات جوية وصاروخية للمدنيين العزل رغم مخالفة ذلك للقانون الدولي.


ضرب المدنيين أمر سهل لكن الصعب هو ضرب العسكريين 

وأكد في تصريح لفيتو إن ضرب المدنيين أمر سهل لكن الصعب هو ضرب العسكريين وبالتالي ما يجري بالساحتين اللبنانية والفلسطينية هو رد لإسرائيل على ما تتعرض له من ضربات وفشل في تحقيق أهدافهم من الحرب على غزة.

نتمنى أن ترد إيران بضرب المدنيين الاسرائيليين

وواصل حديثه قائلًا إن السيناريو القادم هو اتساع نطاق الحرب فى حالة قيام إسرائيل بضرب إيران اليوم أو الأيام القادمة نتمنى أن ترد إيران بضرب المدنيين السرائيليين مثلما تفعل اسرائيل خاصة وهى جيش أقاموا له دولة وليس دولة  لها جيش  فالكيان  بأكمله هو كيان عسكري.

 

التوسع في الحرب سيحدث في الأيام القادمة

 وأوضح: أن التوسع في الحرب، وهذا ما سيحدث في الأيام القادمة، لأن إسرائيل يحكمها اليمين المتطرف الذي يسعى لخلق شرق أوسط جديد بدعم أمريكي وستصل الحرب الى كل الحدود العربية.


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إيران إسرائيل قطاع غزة جنوب لبنان حكومة نتنياهو

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