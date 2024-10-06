أسرة السادات تصل النصب التذكاري للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر (صور)

حضرت أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وابنه جمال السادات وحارسه الشخصى، إلى النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر وتحطيم جيش العدو

وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، اليوم الذي عبرت فيه القوات المسلحة المصرية قناة السويس، وحطمت أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يوصف بالجيش الذي لا يُقهر، كما حطمت خط بارليف الذي كان يوصف بالساتر المنيع، الذي يصعب اجتيازه، وكبدت العدو خسائر فادحة.

تفاصيل حرب أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي

بدأت الحرب يوم السبت السادس من أكتوبر 1973، العاشر من رمضان 1393 هجرية، بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على العدو الإسرائيلي، وعقب بدء الهجوم حققت القوات المسلحة المصرية أهدافها، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك، فعبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف، وتوغلت 20 كيلو متر شرقًا داخل سيناء.

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اسرة الرئيس محمد انور السادات