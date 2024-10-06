الأقصر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في مطار البالون الطائر (فيديو وصور)

احتفلت محافظة الأقصر صباح اليوم الأحد بذكرى نصر السادس من أكتوبر 1973، في مطار البالون الطائر بالبر الغربي بمحافظة الأقصر وسط التدفقات السياحية على الأنغام الوطنية.

احتفالات أكتوبر 2024

وتزينت سماء مدينة الأقصر بالأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهوية الخاصة لدى الذكرى الـ51 من 2024، وحرص أهالي الأقصر وعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على التقاط الصور التذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء خلال الاحتفالية التي شهدها مطار البالون الطائر وحزب حماة الوطن أمانة الأقصر.

وحضر الاحتفال اللواء زكريا الملاح مدير مطار البالون الطائر بالأقصر وعدد من مديري شركات البالون الطائر بالبر الغربي، ولفيف من أهالي الأقصر بالقرنة.

يذكر أن البالون الطائر في الأقصر يحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد عن 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

ويعود تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 35 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة بأيدي مصرية خالصة.