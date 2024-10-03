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اقتصاد

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت  أسعار اللحوم الكندوز تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ انخفض سعر لحوم الكندوز كبيرة ومتوسطة السن، مقابل ارتفاع سعر لحم الكندوز صغير السن؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم كندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغير السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

 سجل سعر اللحم الكندوز كبير السن انخفاضا بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 346 جنيها، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم كندوز صغير السن فسجل ارتفاعًا قدره 4 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وجاءت أسعارها كالآتي:

بلغ متوسط  سعر لحم كندوز صغير السن نحو 396 جنيهًا في الأسواق.

أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 330 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضا قدره 4 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 383 جنيهًا في الأسواق.

بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.

يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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يصل إلى 4 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

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تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

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