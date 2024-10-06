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ثقافة وفنون

أبرز القضايا التي يناقشها مسلسل تيتا زوزو

إسعاد يونس، فيتو
إسعاد يونس، فيتو

يعرض حاليًا مسلسل “تيتا زوزو”، الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وفي مقدمتهم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

 ويناقش مسلسل "تيتا زوزو" العديد من القضايا الهامة، في مقدمتها الفساد، وذلك متمثلًا في ما يفعله الحاج إسماعيل “محمود البزاوي” حيث أنه يعرض في السوق منتجات زراعية تم إصدار الحكم بإعدامها وتحاول زوزو “إسعاد يونس” مقاومة هذا الفساد بكل ما تملك من قوة ولكن يحاول الحاج إسماعيل “لي ذراع” زوزو بكل الطرق خاصة عن طريق ابنتها وزوجها.

ويستعرض المسلسل الآثار السلبية للتفكك الأسري على الحالة النفسية للأبناء وذلك من خلال علاقة هبة “ندى موسى” وزوجها مصطفى “عابد عناني”، حيث يعيش كل منهما لنفسه وبالتالي تتأثر نفسية ابنتهما ديجا وتصبح أكثر انطوائية وأقرب للإكتئاب، ومن القضايا الأخرى التي يقدمها المسلسل كيف تحولت اهتمامات الشباب بالكامل لأن يصبحوا “بلوجر” وذلك من خلال شخصية ياسمين “جوري مسعود” التي من الممكن أن تصنع أي شيء من أجل الحفاظ على متابعيها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز القضايا التي يناقشها مسلسل تيتا زوزو

كما يستعرض المسلسل مشكلة تسلط الآباء على أبنائهم متمثلًا في علاقة سيف بابنه ورغبته في أن يدخل ابنه الكلية التي يريدها دون مراعاة اهتمامات الابن، كما أن اهتمام سيف المبالغ فيه بالمال جعله جافًا وأضاع أسرته ويقودها دون يدري للتفكك.

ويقدم المسلسل قضية جديدة وهي تأثير الذكاء الاصطناعي على حياة الإنسان، وكيف أنه أصبح أساسيًا في حياتنا كبشر، ويكشف المسلسل أن هناك آباء لا يزالون في عصرنا الحالي يفرقون بين الذكور والإناث، مثل أحمد “حمزة العيلي”، بالإضافة إلى طمعه، وكيف أنه يمكنه فعل كل شيء من أجل تحقيق أهدافه، ويشير المسلسل أيضًا إلى الشباب الذي لديه هوس بالفتيات إلى درجة قتلهن لأنهن قررن اختيار أحد غيرهم من خلال قصة ريناد وعماد التي تشبه قصة الراحلة نيرة أشرف.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

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