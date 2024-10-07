6 أسهم تتصدر قائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة خلال الأسبوع
تصدرت 6 أسهم قائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال الأسبوع..وجاءت كالتالي:
- فتنس برايم للاندية الصحية بقيمة تداول بلغت 26.8 مليار جنيه.
- سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 10.8 مليار جنيه.
- المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بقيمة تداول بلغت 5.2 مليار جنيه.
- الدولية للصناعات الطبية ايكمي بقيمة تداول بلغت 4.55 مليار جنيه.
- اراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه.
- المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه.
تعاملات نهاية الأسبوع
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه.
المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% عند مستوى 13751 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 10784 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% عند مستوى 3219 نقطة.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.