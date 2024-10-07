6 أسهم تتصدر قائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة خلال الأسبوع

تصدرت 6 أسهم قائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- فتنس برايم للاندية الصحية بقيمة تداول بلغت 26.8 مليار جنيه.

- سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 10.8 مليار جنيه.

- المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بقيمة تداول بلغت 5.2 مليار جنيه.

- الدولية للصناعات الطبية ايكمي بقيمة تداول بلغت 4.55 مليار جنيه.

- اراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه.

- المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% عند مستوى 13751 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 10784 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% عند مستوى 3219 نقطة.