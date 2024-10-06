مصر تدين مذبحة دير البلح في قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية، المذبحة التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى فى دير البلح بقطاع غزة مساء أمس السبت، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: تدين مصر كافة المذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها مذبحة مخيم طولكرم بالضفة الغربية منذ أيام، فضلًا عن المذابح الناجمة عن الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة في لبنان.

وأكدت وزارة الخارجية، دعم مصر الكامل للمؤسسات الأممية التى تعمل فى ظروف عصيبة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مشددة على دورهما المحوري في دعم العمل الإنساني واستعادة الهدوء والاستقرار والأمن.