الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

في اتصال مع نظيره الفرنسي، وزير الخارجية: مصر ترفض أي انتهاك لـ سلامة وسيادة لبنان

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الفرنسى، فيتو

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة ٤ أكتوبر اتصالًا هاتفيًا مع "جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا.


وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي تناول خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، مشددًا على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد لاحتواء الموقف.

وشدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر الكامل لأي انتهاك يمس سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه، وأهمية تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني، وتمكين الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من القيام بواجباتها.

كما أكد وزير الخارجية أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة عناصره من جانب كل الأطراف دون انتقائية، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، مشددا على خطورة التبعات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على السلم والأمن الإقليميين.

وزير الخارجية يكرم الوزير السابق سامح شكري

مصر ليست دولة قليلة الحيلة.. رسائل وزير الخارجية بشأن سد النهضة (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لبنان سيادة لبنان مصر و لبنان

مواد متعلقة

كلمة نارية لوزير الخارجية أمام الأمم المتحدة، عبد العاطي: إثيوبيا تصر على التعنت والتسويف، العدوان الإسرائيلي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

بدر عبد العاطي: إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية والأعراف الدولية وما تقوم به مخزٍ للمجتمع الدولي

بدر عبد العاطي يطالب اللجنة الوزارية لدول عدم الانحياز بالخروج برسالة واحدة للمجتمع الدولي، اعرف التفاصيل

الأكثر قراءة

الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع كومو 1ـ1 في الشوط الأول

150 ألف ريال، تفاصيل مثيرة حول أزمة هالة صدقي ومساعدتها بسبب جائزة شكرا مليون

لاعبة الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي: ارفعوا وشكم من الأرض كنا الأفضل (فيديو)

جيش الاحتلال: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشح لخلافة حسن نصر الله

القبض على راكب بميناء القاهرة الجوي عقب سرقته مبالغ مالية على متن الطائرة

منوعات

المزيد

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

«ممر كوداك» قبلة السائحين بوسط القاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 4-10-2024

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة علي النبي

تفسير حلم الهروب من الأسد فى المنام وعلاقته بالتغلب على المصاعب

لماذا لجأ الفتية إلى الكهف ولم يذهبوا لبلد آخر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية