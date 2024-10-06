Netflix تطرح صورا من كواليس مسلسل "البحث عن علا 2"

طرحت منصة Netflix صورا تكشف كواليس مسلسل “البحث عن علا 2”، وجميع الصور كان عنوانها الحب والبهجة بين أبطال العمل.

وعلق الحساب الرسمي لمنصة Netflix على فيس بوك "الكواليس اللي كان نفسي أحضرها

البحث عن علا".

عدد حلقات مسلسل البحث عن علا 2

ويبحث عشاق المسلسل عن كل تفاصيله، خاصة عدد حلقات مسلسل البحث عن علا 2، ويتكون الموسم الثاني من المسلسل من 6 حلقات وفرتهم المنصة الخميس ٢٦ سبتمبر الماضي.

ويشارك في بطولة مسلسل البحث عن علا في موسمه الثاني إلى جانب هند صبري كل من سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، ظافر العابدين، وإخراج هادي الباجوري.