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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل "مطعم الحبايب" الحلقة 4

أبطال مطعم الحبايب،
أبطال مطعم الحبايب، فيتو

ينتظر حلقات مسلسل مطعم الحبايب عدد كبير من المتابعين بمصر والوطن العربي وهم يبحثون دوما عن كل التفاصيل الخاصة بهذا العمل الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم، ويترقبون لموعد عرض حلقاته.

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 4

يتم عرض مسلسل مطعم الحبايب بواقع ٣ حلقات أسبوعيًا، وسيتم عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 4 يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب  

ومسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

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مطعم الحبايب أبطال مسلسل مطعم الحبايب الفن هدى المفتي حمزة العيلي موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 4

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