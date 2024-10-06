ضبط 46 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات خلال حملات بأسيوط وأسوان ودمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وفى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط 36 قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن (10 بنادق آلية - 23 بندقية خرطوش – 25 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (36 متهما "لـ 11 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,515 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,760 كيلو جراما لمخدر الشابو) بحوزة (11 متهما "لـ 8 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ 428 حكما قضائيا متنوعا.
وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 22 كيلو جرام المخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو).. بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية")، و6 قطع سلاح نارى.. عبارة عن (2 بندقية آلية – 4 فرد محلى – 5 خزينة - عدد من الطلقات)، وتنفيذ 803 أحكام قضائية متنوعة.
وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو- 7,500 كيلو جرام هيدرو- كمية لمخدر الهيروين).. وكذا (بندقية خرطوش، 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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