الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 46 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات خلال حملات بأسيوط وأسوان ودمياط

ضبط 46 سلاحا ناريا
ضبط 46 سلاحا ناريا

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 

وفى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط 36 قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن (10 بنادق آلية - 23 بندقية خرطوش – 25 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (36 متهما "لـ 11 منهم معلومات جنائية").
 

كما تم ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,515 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,760 كيلو جراما لمخدر الشابو) بحوزة (11 متهما "لـ 8 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ 428 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

سقوط عنصر إجرامي بحوزته 50 كيلو هيدرو بالإسماعيلية

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 22 كيلو جرام المخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو).. بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية")، و6 قطع سلاح نارى.. عبارة عن (2 بندقية آلية – 4 فرد محلى – 5 خزينة - عدد من الطلقات)، وتنفيذ 803 أحكام قضائية متنوعة.
 

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم  ضبط 3  قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو- 7,500 كيلو جرام هيدرو- كمية لمخدر الهيروين).. وكذا (بندقية خرطوش، 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسوان – دمياط المواد المخدرة أمن أسيوط امن دمياط امن اسوان قطاع الأمن العام مخدر الشابو مخدر الهيروين مخدر الحشيش مديرية أمن أسوان

مواد متعلقة

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

سقوط عنصر إجرامي بحوزته 50 كيلو هيدرو بالإسماعيلية

القبض على شخصين انتحلا صفة موظفين بشركة الكهرباء للنصب على المواطنين بمصر الجديدة

ضبط 22 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخازن بالمعادى والجمالية ومنشأة ناصر

ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة

الأمن يكشف ملابسات التعدي على سيدة ونجلها خلال مشاجرة بالمنصورة

الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة أشمون

تحرير 1624 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

وصول جمال مبارك إلى النصب التذكاري للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر (صور)

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

وصول علاء مبارك إلى قبر والده للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

عمرو زكي: صرفت 9 ملايين جنيه على علاجي، ومتعب آخر المهاجمين في المنتخب

اتجاه في الأهلي لإعلان عرض القندوسي للبيع

بسبب حريق "تيل الفرامل" بالقطار الروسي، توقف حركة السكة الحديد في مغاغة

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق بيت الوطن فى الطرح التكميلي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية