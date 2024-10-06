البابا تواضروس يشرح الدروس المستفادة من مجمع نيقية بمؤتمر إيبارشية المعادي

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمحاضرة في المؤتمر الـ ٣١ لإيبارشية المعادي، والذي أقيمت فعالياته لمدة يومين، في بيت "البتول" بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي تحت عنوان "ما لا تعرفه عن مجمع نيقية".

من هم المشاركين في مؤتمر إيبارشية المعادي الـ 31 ؟

شارك ٣٥٠ خادم وخادمة، وبحضور أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران ايبارشية المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وعدد من الآباء كهنة المعادي، وشرق السكةالحديد.

عنوان محاضرة البابا تواضروس في مؤتمر إيبارشية المعادي

وجاءت محاضرة قداسة البابا تواضروس الثاني بعنوان "دروس مستفادة من مجمع نيقية" حيث تناول في البداية محطات تاريخية عن مجمع نيقية، ثم تحدث عن ثلاثة دروس مستفادة

١- قيمة التلمذة.

٢- فكرة المجمعية.

٣- عظمة الارثوذكسية.

وعقب المحاضرة أجاب قداسة البابا تواضروس الثاني على الأسئلة التي وجهها الحضور لقداسة البابا تواضروس.