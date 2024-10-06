«أمن أبوسمبل» يحبط محاولة سائح دفن «رفات والدته» داخل المعبد

أحبط أفراد أمن بوابات معبد أبوسمبل الأثرى بمحافظة أسوان، محاولة أحد السائحين الأجانب دفن رفات والدته داخل أرضية المعبد بعد وفاتها فى بلادهم وجلب الرفات معه أثناء زيارته لمصر.

وكان أفراد أمن المعبد قد شكّوا فى محتويات الصندوق، وذلك أثناء دخول السائحين لزيارة معبد أبوسمبل جنوب أسوان، وبمرور أحد السائحين "بريطانى الجنسية" ويحمل معه صندوق صغير، على أجهزة X Ray وبتفتيش صندوق السائح، تبين أن بداخله برطمان يحمل رفات والدة السائح التى توفيت فى إنجلترا قبل عام، وكانت قد أوصت ابنها بدفن رفاتها فى مصر، فسافر الابن إلى مصر ليدفن والدته بمعبد أبوسمبل.

وأخطر أمن المعبد المسئولين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخذ تعهد على السائح بعدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى داخل المواقع الأثرية المصرية لمنعها قانونيا، وتم إبلاغ شرطة السياحة والآثار بالواقعة.