20 صورة ترصد احتفالات البالون الطائر بذكرى نصر أكتوبر في الأقصر

رصدت «فيتو» صورا لمظاهر احتفالات ذكرى نصر اكتوبر المجيد بمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد في مطار البالون الطائر بالبر الغربي وسط التدفقات السياحية على أنغام الأناشيد الوطنية.

رحلات البالون الطائر

وأقلعت 75 رحلة منطاد ساخن حملت على متنها 2000 سائحًا بسماء مدينة الأقصر جميعها تزينت بالأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهوية الخاصة لدى الذكرى الـ51 من 2024.

احتفالات نصر أكتوبر

وحرص السائحون الأجانب من مختلف أنحاء العالم على مشاركة أهالي الأقصر احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، إذ قاموا بوصلات الرقص على الأغاني الوطنية والتقطت الصورة التذكارية، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،واللواء طيار أركان حرب أحمد بكري تاج الدين قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، وضعوا إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.

وقال محافظ الأقصر إن انتصار السادس من أكتوبر سيظل رمزا للعزة والكرامة ولأمجاد وبطولات الجيش المصري وتكاتف وتلاحم الشعب المصري الدائم معه، كما سيظل انتصار أكتوبر شاهدا على مصير كل من تسول له نفسه التعدي على مصرنا الغالية والعبث بأمنها واستقرارها، داعيا الله عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام.

وعقب المراسم توجه المحافظ والمرافقين لمقر قيادة المنطقة الجوية الجنوبية ومقر الفرقة 15 دفاع جوي لتقديم التهاني لقيادات القوات المسلحة.

وحضر الاحتفالية كل من نائب المحافظ الدكتور هشام ابو زيد، واللواء أركان حرب عصام رزق قائد الفرقة 15 دفاع جوي، ورئيس جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والعميد عمرو مالك المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر، والدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وقيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والجهات الرقابية والتنفيذية وقيادات الأزهر والأوقاف والكنائس بالمحافظة.

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