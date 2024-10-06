الأحد 06 أكتوبر 2024
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محافظات

10 سيارات لشفط مياه تسريب خط طرد رئيسي بأسيوط (صور)

سيارات لكسح المياه
سيارات لكسح المياه من الشوارع بأسيوط، فيتو

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حدوث تسريب مياه مفاجئ في خط طرد رئيسي بقطر 800 مم زهر مرن، وهو خط طرد محطة صرف البركة، وذلك بالقرب من محطة بنزينة أبو حميد بمدينة أسيوط، وجار اتخاذ اللازم وإصلاح الخط وشفط المياه. 

فريق مياه أسيوط ينتقل لموقع تسريب خط مياه رئيسي 

 وعلى الفور انتقل فريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بحضور رئيس الشركة المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي والتنفيذيين بالمحافظة، وتم تدخل فرق الطوارئ أيضا ومسئولي وفنيين الصيانة حاليًا لموقع التسريب والتي تعمل على قدم وساق لرصد وتحديد مكان التسريب وإصلاحه. 

تسيير 10 سيارات كسح مختلفة السعة لشفط المياه

كما تم اصطحاب وتسيير 10 سيارات كسح مختلفة السعة لشفط المياه من الشوارع، بالإضافة إلى إنزال بدالة، وحفار لتحديد موقع التسريب بدقة والعمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن لتجنب تفاقم الأضرار.

 

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كسر خط الكلور، ضعف وانقطاع في بعض مناطق شرق أسيوط

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إصلاح خط صرف صحي بأسيوط استجابة لشكوى سيدة مسنة (فيديو)

وأكد مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على مواصلة العمل جاهدين لتحديد موقع التسريب بدقة وإصلاحه في أسرع وقت ممكن مع تقديم الاعتذار عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر للمواطنين والسكان وعن انقطاع وفصل المياه بالمنطقة واستمرار التواصل التواصل للإعلان عن أحدث المستجدات أولا بأول.

 

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