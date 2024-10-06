الأحد 06 أكتوبر 2024
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سياسة

خطوات إعداد أجندة مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الخامس

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

يستعد مجلس الشيوخ لإعداد أجندة عمله بدور الانعقاد الخامس، الذى انطلق الأسبوع الماضي وحددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، ضوابط وخطوات إعداد أجندة عمل المجلس في بداية كل دور انعقاد.

وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

مادة 20

يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة.

 

مادة 21

لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

مادة 22

يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال.

ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

 

دور الانعقاد الخامس بمجلس الشيوخ 

ويستعد مجلس الشيوخ، لبدء دور انعقاده الخامس في أول شهر أكتوبر المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

 

اختصاصات مجلس الشيوخ 

وترصد فيتو اختصاصات مجلس الشيوخ قبل بدء دور الانعقاد الجديد كالتالي:

تنص المادة 3 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته

-دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

-دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

-تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ 

مادة 4

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

 

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب

مادة 5

يمثل مجلسى النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

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