الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط عنصر إجرامي بحوزته 50 كيلو هيدرو بالإسماعيلية

سقوط عنصر إجرامى
سقوط عنصر إجرامى بحوزته 50 كيلو هيدرو

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عنصر إجرامى بالإسماعيلية بحوزته 50 كيلو جراما لمخدر الهيدرو قدرت قيمتها المالية بحوالى 1.5 مليون جنيه.

ضبط 22 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخازن بالمعادى والجمالية ومنشأة ناصر

ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق)، بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بإحدى المزارع بالظهير الصحراوى بدائرة المركز، وعثر بحوزته على (31 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جراما - بندقية آلية - عدد من الطلقات - مبلغ المالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأسلحة النارية الأسلحة النارية والذخائر أمن الإسماعيلية ضبط عنصر إجرامى بالإسماعيلية قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

ضبط 22 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخازن بالمعادى والجمالية ومنشأة ناصر

ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة

الأمن يكشف ملابسات التعدي على سيدة ونجلها خلال مشاجرة بالمنصورة

الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة أشمون

تحرير 1624 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة

بمشاركة أكثر من 3 آلاف منفذ، الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المفاوضات بدأت، أهلي جدة يخطط لضم صلاح وفان دايك

من ذاكرة أكتوبر المجيدة، محمد العباسي أول من رفع العلم على أرض سيناء يوم العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

خبير لوائح: من حق الأهلي اللجوء إلى "فيفا" لفسخ التعاقد مع القندوسي

رسالة قرينة الرئيس السيسي في الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد

منوعات

المزيد

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الأحد، البصل يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدول الأكثر إنتاجا للألماس 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية