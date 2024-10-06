سقوط عنصر إجرامي بحوزته 50 كيلو هيدرو بالإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عنصر إجرامى بالإسماعيلية بحوزته 50 كيلو جراما لمخدر الهيدرو قدرت قيمتها المالية بحوالى 1.5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق)، بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بإحدى المزارع بالظهير الصحراوى بدائرة المركز، وعثر بحوزته على (31 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جراما - بندقية آلية - عدد من الطلقات - مبلغ المالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ