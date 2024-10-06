الأحد 06 أكتوبر 2024
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حصيلة جديدة لعدد ضحايا الإعصار "هيلين"

اعصار هيلين، فيتو
اعصار هيلين، فيتو

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء إعصار هيلين إلى 227، في الوقت الذي تواصلت فيه المهمة الكئيبة المتمثلة في انتشال الجثث على مدار أكثر من أسبوع بعدما ضربت العاصفة الوحشية جنوب شرق الولايات المتحدة وقتلت أشخاصا في 6 ولايات. 

إعصار هيلين يتسبب في دمار واسع

ووصل إعصار هيلين إلى الشاطئ في 26 سبتمبر الماضي كإعصار من الفئة الرابعة وتسبب في دمار واسع النطاق في الوقت الذي تحرك فيه صوب الشمال انطلاقا من ولاية فلوريدا، ودمر منازل وطرقا وقطع الكهرباء وخدمة الهاتف المحمول عن ملايين الأشخاص.

وبلغت حصيلة الوفيات 225، الجمعة الماضية، وتم تسجيل حالتي وفاة أخريين في ولاية كارولينا الجنوبية، ولم يتضح بعد عدد الأشخاص المفقودين والحصيلة مرشحة للارتفاع.

ويعد إعصار هيلين الأكثر حصدا للأرواح الذي ضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة منذ إعصار كاترينا في عام 2005.

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إعصار هيلين فلوريدا البر الرئيسي للولايات المتحدة

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