الجزيري على رأس قائمة منتخب تونس لمواجهة جزر القمر

أعلن فوزي البنزرتي المدير الفني لنسور قرطاج، قائمة منتخب بلاده لاستكمال التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وشهدت قائمة منتخب تونس المستدعاة لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، تواجد حنبعل المجبري لاعب بيرنلي، إضافة لسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب تونس التي تجمعه أمام نظيره جزر القمر في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن يلتقيه مجددًا في الخامس عشر من الشهر ذاته.