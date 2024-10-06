الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب "فيلا بارك" مواجهة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

موعد مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد والقناة الناقلة

وتقام مباراة أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 6 أكتوبر على ملعب فيلا بارك في تمام الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت hd1.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بينما يأتي اليونايتد في المركز الرابع عشر بقائمة الترتيب برصيد 7 نقاط فقط، حيث تعرض لثلاث هزائم حتى الآن.

ويسعى نادي مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز من أجل تحسين صورته ومصالحة جماهيره بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية في عهد المدير الفني الحالي تين هاج.

فيما يطمح أستون فيلا في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد وخطف الثلاث نقاط من أجل اقتحام المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.