الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا صباح اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في البنك المركزى والبنوك المصرية.

وترصد فيتو، أولا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

 

البنك المركزي المصري  - فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

بنك مصر - فيتو 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

البنك الأهلى - فيتو 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري  حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

البنك التجارى - فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

بنك قطر - فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية - فيتو 

سعر الدولار في بنك بالإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

 

بنك البركة - فيتو 

سعر الدولار في بنك البركة 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك البركة حوالي 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البنك التجارى الدولى سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلى المصرى سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في بنك سعر الدولار امام الجنيه سعر الدولار فى البنك الأهلي سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك البركة

مواد متعلقة

الاستثمار: نستهدف جذب الشركات البيروفية العاملة في قطاعات الأغذية والمشروبات

سعر اليورو في البنوك المصرية أمام الجنيه اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

"جنون أسعار السلع".. كيف بدأت الأزمة ومتى تنتهي؟.. خبراء اقتصاد يكشفون الحلول

انخفاض مفاجئ في سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

أسعار سبائك الذهب في الأسواق اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المفاوضات بدأت، أهلي جدة يخطط لضم صلاح وفان دايك

من ذاكرة أكتوبر المجيدة، محمد العباسي أول من رفع العلم على أرض سيناء يوم العبور

رسالة قرينة الرئيس السيسي في الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد

في الذكرى 51 لنصر أكتوبر، ساويرس يوجه رسالة قوية إلى قادة الحرب

منوعات

المزيد

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الأحد، البصل يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدول الأكثر إنتاجا للألماس 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية