لقطات من عيد ميلاد هلا رشدي واحتفالها بأغنية زنجباري (صور)

احتفلت الفنانة هلا رشدي بنجاح أحدث أغانيها زنجباري وسط أصدقائها وبحضور لافت لنجلها “معز”.

وتم طرح الأغنية مؤخرا ونالت رد فعل جيد من الجمهور، وخاصة الأمهات اللاتي قلدن الأغنية مع أبنائهن بعد بداية العام الدراسي.

عيد ميلاد هلا رشدي

كما تفاجأت هلا رشدي بقيام صناع أغنية زنجباري بالاحتفال بعيد ميلادها.

وأغنية زنجباري من كلمات نوارة سعيد وألحان وتوزيع محمد قماح.

وكانت الفنانة هلا رشدي طرحت أغنية "زنجباري" بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وظهرت هلا رشدي في الكليب مع ابنها.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:من وانت صغير اوي بيبين بستنى ف يوم كف حبيبي، يضرب غطس يوماتي ف جيبي، من كي چي ل تعليمه العالي، من وانت ب حمالة وبابيون، ومطلع عيني عشان كرتون، يوني فورم المدرسة آصة ولون، والشوز والشنطة كانوا ف بالي".