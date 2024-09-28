زنجباري، أغنية من هلا رشدي لـ ابنها بمناسبة العام الدراسي (فيديو)

طرحت الفنانة هلا رشدي أغنية جديدة بعنوان "زنجباري" بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وظهرت هلا رشدي في الكليب مع ابنها.

وأغنية "زنجباري" من كلمات نوارة سعيد وألحان وتوزيع محمد قماح.

وتأتي كلماتها:من وانت صغير اوي بيبين بستنى ف يوم كف حبيبي، يضرب غطس يوماتي ف جيبي، من كي چي ل تعليمه العالي، من وانت ب حمالة وبابيون، ومطلع عيني عشان كرتون، يوني فورم المدرسة آصة ولون، والشوز والشنطة كانوا ف بالي"

هلا رشدي، ممثلة ومطربة مصرية، شاركت بالتمثيل في مسلسل مكتوب عليا عام 2022، وقامت بالغناء في برنامج نجوم السماء عام 2022.