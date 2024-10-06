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رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد نيس في الدوري وموقف ديمبلي

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على نظيره نيس على أرضية ملعب "أليانز ريفييرا" مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

 

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد نيس


حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيس، وارن زائير إيمري، فابيان رويز.

خط الوسط الهجومي: إيفان جيساند، جيريمي بوجا.

خط الهجوم: راندال كولو مواني، لي كانج إن، برادلي باركولا.

 

وكان نادي باريس سان جيرمان كشف أن عثمان ديمبلي نجم الفريق ومنتخب فرنسا، تعرض لوعكة صحية.

ذبحة صدرية لنجم باريس سان جيرمان قبل مباراة نيس


وأشار البي إس جي في بيان، عبر موقعه الرسمي، إلى أن ديمبلي خضع لفحص طبي في مقر تدريبات الفريق، وتبين معاناته من ذبحة صدرية.

وأضاف البيان أن الأطباء سمحوا للاعب، بعدم المشاركة في تدريبات الفريق، والمغادرة إلى منزله للحصول على راحة.

 

موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تنطلق مباراة نيس ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 16 نقطة، في حين أن نيس لديه 8 نقاط في المركز التاسع.

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