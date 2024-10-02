حقيقة تدخين لاعب الأرسنال بمباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان (فيديو)

سلطت تقارير عالمية الضوء على واقعة غريبة خلال مباراة فريقي آرسنال وباريس سان جيرمان والتي أقيمت بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإنه خلال أحداث المباراة قام ديكلان رايس بمنح كالافيوري لاعب الارسنال، شيئا يشبه السيجارة الإلكترونية "VAPE" خلال أحداث المباراة ليقوم اللاعب باستنشاقها، لتثير الواقعة التي جرت في الشوط الثاني ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

The only thing Calafiori smoking was PSG. pic.twitter.com/70BgPn0RYA — Ammar Iqbal (@sudhan_zada) October 1, 2024

وعندما أشهر الحكم سلافكو فينتشيتش البطاقة الصفراء في وجه النجم الإيطالي، ظهر رايس وأعطى شيئًا لزميله في الفريق، وابتعد ريكاردو عن الحكم، ووضع هذا الشيء فورًا في فمه.

وقال أحد المتابعين على منصة "إكس" تعليقا على اللقطة: "ما الذي مرره رايس إلى كالافيوري؟ بدا وكأنه سيجارة إلكترونية".

وعلى الرغم مما بدا عليه الأمر، لاحظ بعض المشجعين الأكثر انتباهًا أن الشيء الذي اعتقد البعض أنه سيجارة إلكترونية كان في الواقع "جل طاقة".

وانتشر "جل الطاقة" مؤخرا بين الرياضيين؛ إذ يحتوي على مادة مصنوعة من الذرة والقمح، ويحتوي على مادة مالتوديسكترين، بحيث يمتص الجسم هذه الكربوهيدرات خلال 10 دقائق للحصول على الطاقة، ولا توجد قواعد تمنع استخدامها أثناء المباراة.

وفاز فريق أرسنال الإنجليزي على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الإمارات".

وافتتح التسجيل لأرسنال اللاعب كاي هافيرتز بالدقيقة 20 فيما أضاف الهدف الثاني اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 36.

وتعادل أرسنال في مباراته في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، مع أتالانتا سلبيًا، بدون أهداف، في حين أن باريس سان جيرمان فاز على جيرونا، بهدف دون رد في الوقت القاتل، في الجولة نفسها.

ويخوض كل فريق 8 مباريات، 4 داخل ملعبه ومثلها خارجه، على أن يتأهل أول 8 في ترتيب الدوري لدور الـ 16 مباشرة.