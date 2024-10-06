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أخبار مصر

استعدادا للتشغيل الرسمي.. رئيس القابضة للمطارات يتفقد مطار سفنكس الدولي

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي

 قام المهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بزيارة تفقدية لمطار سفنكس الدولي، وذلك في حضور الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وعدد من قيادات المطار.

استعدادا للتشغيل الرسمي: 
رئيس القابضة للمطارات يتفقد مطار سفنكس الدولي

 وتأتي الزيارة في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها المهندس أيمن عرب للوقوف على حركة التشغيل ومتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات التطوير بالمطارات المصرية.

وتفقد عرب صالات السفر والوصول ومنطقة الجوازات وخط سير الحقائب واستراحات كبار الزوار وبوابات السفر والوقوف على مراحل إجراءات التأمين وتطبيق آليات السلامة.

 

 وخلال الزيارة أكد المهندس أيمن عرب على ضرورة الاهتمام بتطبيق  أعلى المعايير الدولية في التشغيل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، خاصة وأن مطار سفنكس الدولي يستعد للتشغيل والافتتاح الرسمي تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير ولخدمة مشروعات التطوير الهائلة التى تشهدها منطقة الأهرامات بالجيزة، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالا سياحيا كبيرا الفترة المقبلة، مما يخلق فرصا واعدة لمطار سفنكس لجذب العديد من شركات الطيران العالمية سواء بتشغيل الرحلات المنتظمة أو الشارتر.

 بالإضافة إلى الدور الذي سيلعبه مطار سفنكس في خدمة المسافرين من أبناء المحافظات المتاخمة لمحافظة الجيزة مثل محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية ولتخفيف الضغط على مطار القاهرة، بالإضافة إلى خدمة المطار لمدن غرب الجيزة والمناطق الصناعية والتجارية بالمحافظة والمشروعات الزراعية بالصحراء الغربية.

 

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