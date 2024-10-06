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رياضة

موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

موعد مباراة نيس وباريس
موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

 يستضيف فريق نيس  نظيره باريس سان جيرمان، في بطولة الدوري الفرنسي ويضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم، مساء اليوم الأحد.

ويحتضن ملعب "أليانز ريفييرا" مباراة نيس ضد باريس سان جيرمان، في إطار لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي، موسم 2024/25.

 

موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تنطلق مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

ويأمل محمد عبد المنعم للمشاركة في مباراة اليوم، رفقة نيس، أمام حامل لقب الدوري الفرنسي حيث شارك في 3 مباريات فقط مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه من الأهلي.


ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 16 نقطة، في حين أن نيس لديه 8 نقاط في المركز التاسع.

 

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