الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مشاهد مؤلمة لنزوح سكان بيروت وسط غارات إسرائيلية عنيفة لا تتوقف (فيديو)

نزوح الأهالي بلبنان،
نزوح الأهالي بلبنان، فيتو

الحرب على لبنان ، أفادت وسائل إعلام،  أن بعض مناطق بيروت تشهد حركة نزوح كبيرة جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة والمتواصلة منذ أكثر من ساعتين على الضاحية الجنوبية.

 

وشنت إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت هذه الليلة أكثر من 20 غارة، ووصفت بالأعنف منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

 

خسائر جيش الإحتلال الإسرائيلي

أصدر "حزب الله" اللبناني، مساء أمس السبت، بيانا كشف فيه الخسائر التي تعرض لها جيش الإحتلال الإسرائيلي منذ بدئه عمليته العسكرية البرية في لبنان.

وقال حزب الله  في بيان: "أحصت المقاومة خلال الأيام القليلة الماضية، منذ إعلان جيش العدو الإسرائيلي بدء عمليته البرية باتجاه قرى جنوب لبنان، مقتل أكثر من 25 ضابطا وجنديا في صفوف نخبة العدو، وإصابة أكثر من 130".

 

وأضاف البيان: "هذه الأرقام اعترف العدو ببعضها والأيام القادمة ستكشف ما أخفاه عن جمهوره".

 

كذلك أعلن "حزب الله" استهداف جنود إسرائيليين، مساء أمس السبت، في مستعمرة المنارة بدفعة صواريخ، مشيرا إلى تحقيقه "إصابات مؤكدة".

وشنّ الطيران الإسرائيلي خمس غارات على جنوب بيروت، فجر الأحد، من بينها أربع غارات "عنيفة جدا" على الضاحية الجنوبية المعقل الأساسي لحزب الله، بعيد تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبان في المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان".

 

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجّه في وقت سابق من مساء أمس السبت تحذيرا لسكان أحياء في الضاحية الجنوبية بضرورة إخلائها، بينما يواصل استهداف مواقع لحزب الله في العاصمة اللبنانية.


وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني المحددة وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، مرفقا التحذير بصور أقمار اصطناعية لمبان في أحياء برج البراجنة وحارة حريك وشويفات العمروسية.

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الحرب على لبنان بيروت الضاحية الجنوبية إسرائيل حزب الله

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