نجم ريال مدريد يتفوق على جميع لاعبي الدوري الإسباني
حقق النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، رقما مميزا، بتسجيله هدف التقدم في شباك فياريال، خلال مباراتهما اليوم بالليجا.
وتقدم فالفيردي، لريال مدريد في شباك فياريال، في الدقيقة 14، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس دييجو كوندي.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فالفيردي يتصدر قائمة مميزة من بين لاعبي الليجا في جميع المسابقات.
فالفيردي يتفوق على جميع لاعبي الدوري الإسباني
وأشارت الشبكة، إلى أن فالفيردي يعتبر أكثر لاعب من بين لاعبي الليجا، سجل من خارج منطقة الجزاء، في جميع المسابقات، منذ يناير 2022 (8 أهداف).
ويأتي خلف فالفيردي كلا من أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد (7 أهداف)، وإياجو أسباس لاعب سيلتا فيجو (7 أهداف).
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