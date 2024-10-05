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رياضة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على فياريال بهدف فالفيردي في الشوط الأول (فيديو وصور)

فالفيردي
فالفيردي

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره فياريال بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

 

جاء هدف ريال مدريد الاول عن طريق فالفيردي من تصويبة قوية في الدقيقة 14.

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:"

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، روديجر، ميندي.


خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام مودريتش.

 

خط الهجوم:  كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

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القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم في الدوري الإسباني


تذاع مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وتعادل ريال مدريد في الجولة الماضية مع جاره أتلتيكو مدريد بهدف لمثله، في الوقت القاتل.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال 
 

حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، ميستري.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاسكيز، فاييخو، جارسيا، أنطونيو روديجر، ميندي، جاكوبو.

خط الوسط:  جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.

خط الهجوم:  فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، وإندريك.

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