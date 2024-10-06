مسلسل مطعم الحبايب الأول على منصة شاهد بمصر

تصدر مسلسل مطعم الحبايب قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في مصر وحصل على المركز الأول وذلك بعد عرض ٣ حلقات من المسلسل.

ويلي مسلسل مطعم الحبايب المسلسل التركي فريد ٣ حيث احتل المركز الثاني في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر.

مسلسل مطعم الحبايب

وانطلق مؤخرً مسلسل مطعم الحبايب الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم في مقدمتهم أحمد مالك وهدى المفتي، وتدور أحداثه حول عالم الطهاة وبالتحديد “الشيفات” المتخصصة في الطعام المصري الأصيل، فأحمد مالك يجسد شخصية صبحي وهو “شيف” متألق في عالم الكبدة والسجق، أما انتصار فمتخصصة في الطواجن، بينما يقدم إسلام إبراهيم بصارة لا مثيل لها، ويجسد حمزة العيلي “حسن” شخصية شيف مخبوزات، ويقودهم جميعًا بيومي فؤاد الذي يعمل أيضًا ك “شيف”.

ومسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.