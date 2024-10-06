مواعيد عرض مسلسل مطعم الحبايب على شاهد
يحظى مسلسل مطعم الحبايب بنسبة مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي، خاصة أنه يقدم محتوى فريد من نوعه ولم يتم تقديمه كثيرًا في عالمنا العربي، فالمسلسل ينتمي إلى دراما المطبخ حيث تدور أحداثه حول الطبخ وعالم الطهاة وخاصة المطبخ المصري.
مواعيد عرض مسلسل مطعم الحبايب
يتم عرض مسلسل مطعم الحبايب بواقع ٣ حلقات أسبوعيًا، حيث يتم عرض الحلقات من الخميس للسبت في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.
أبطال مسلسل مطعم الحبايب
ومسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.
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