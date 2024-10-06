الأحد 06 أكتوبر 2024
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اليوم، إجازة للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص والطلاب بمناسبة انتصارات أكتوبر

إجازة انتصارات أكتوبر،فيتو
إجازة انتصارات أكتوبر،فيتو

يحصل العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص اليوم الأحد على إجازة  بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

اجازات 2024، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة (نصر 6 أكتوبر).

أعلن  محمد جبران  وزير العمل، اليوم الثلاثاء عن أن الأحد المُقبل الموافق 6 أكتوبر 2024،إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية،والهيئات العامة،ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام،والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر 1973.

وأكد القرار الصادر عن "الوزارة"، بهذا الشأن،برقم 22 لسنة 2024،أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم،إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي..وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وبحسب البيان، أصدرت"الوزارة"، كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وذلك لوضع أحكام "القرار" موضع التنفيذ،ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

 

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