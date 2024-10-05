السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

زيلينسكي يعلن مشاركته في قمة دولية في ألمانيا تجمعه مع بايدن

زيلينسكي وبايدن،
زيلينسكي وبايدن، فيتو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،  اليوم السبت، أنه سيشارك في قمة دولية بشأن الدفاع عن بلاده تستضيفها ألمانيا، من المقرر أن يحضرها أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 زيلينسكي يعلن مشاركته في قمة دولية تجمعه ببايدن

وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي نستعد للمشاركة في الاجتماع الخامس والعشرين في رامشتاين في 12أكتوبر، وهو الأول الذي يعقد على مستوى القادة".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه سيطرح إجراءات واضحة وملموسة بهدف تحقيق نهاية منصفة للحرب التي بدأتها روسيا مطلع العام 2022، مؤكدا أن التصدي لموسكو ممكن من خلال تصميم الشركاء وتقوية أوكرانيا.

توقيت  القمة بالنسبة  لبايدن وزيلينسكي 

وتأتي القمة في توقيت حساس، إذ تسبق بأسابيع الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أبرز داعمي أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية منذ بدء الحرب. 

وتخشى كييف أن تؤدي عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى تبديل موقف واشنطن حيال الدعم العسكري المقدّم إليها.

كما يأتي الاجتماع في وقت تتزايد الدعوات، وبعضها من حلفاء لكييف، للدفع نحو مباحثات بين طرفي النزاع، وهو ما يرفضه زيلينسكي حتى الآن.

وأكد زيلينسكي في خطابه اليومي في وقت لاحق السبت أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق "السلام والأمن الدائمين".

وقال "هذا ممكن فقط على أساس القانون الدولي، ومن دون أي اتجار بالسيادة أو اتجار بالأراضي".

أضاف أن قواته "تظهر ما يمكن أن يفعله الأوكرانيون عندما يكون لديهم ما يكفي من الأسلحة"، مشيرا إلى الضربات البعيدة المدى بطائرات مسيرة على القواعد العسكرية الروسية.

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الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس الأوكراني الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي

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