جامعة عين شمس تنظم معرض صنع في مصر غدا

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "معرض صنع في مصر"، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انطلاقًا من الدور المجتمعى لجامعة عين شمس فى دعم الصناعات الوطنية.

جامعة عين شمس تنظم معرض صنع في مصر



وذلك بالحرم الرئيسى أمام كلية العلوم فى الفترة من ٧ إلى ١٧ أكتوبر الجارى.



ويضم المعرض ثلاثين شركة مصرية، بهدف دعم الصناعة الوطنية، وخلق أسواق جديدة أكثر انتشارًا بين الشباب للمنتج المصري المتميز والذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

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