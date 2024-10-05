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ثقافة وفنون

الليلة، مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يختتم فعاليات دورته السابعة

مهرجان أيام القاهرة
مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، فيتو

تختتم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة السابعة من المهرجان وذلك في تمام الثامنة مساء على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. 

وتكرم إدارة المهرجان خلال الختام كلا من النجمة نيللي والفنان التونسي منير العرقي، كما من المقرر إعلان الفائزين بجوائز المهرجان هذا العام. 

الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة للمونودراما 

وأقيمت الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، وشارك فيها عدد من العروض من الدول العربية والأجنبية وهم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم. 

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